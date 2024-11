Pulisic: “Un onore giocare al Milan. Ora devo continuare così”

Christian Pulisic , attaccante esterno del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a 'Boardroom', toccando una serie di temi interessanti, tra cui la sua esperienza in rossonero. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole riportate da 'MilanPress'.

"Ho lavorato duramente per essere in questa posizione, e ora mi godo tutto quello che viene dopo".

Sul Milan: "È un onore far parte di questo club (Milan, ndr), ovviamente c'è tanta storia qui e tante leggende sono passate da qui. Essere parte di questo piccolo capitolo della storia del Milan è davvero speciale per me e devo continuare così ora e nei prossimi anni".