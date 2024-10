Sergiño Dest, ex calciatore del Milan oggi in forza al PSV, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche della sua esperienza rossonera

PSV, Dest rivela la causa del suo addio al Milan: poi la stoccata ai rossoneri

Il tuo caso è strano. Al Milan ha giocato poco ma al PSV ha giocato a pieni voti fin dal primo giorno. È così facile riconquistare la fiducia? "Ho sempre saputo cosa potevo dare e quando sono arrivato al PSV mi sono sentito molto supportato. Bosz aveva molta fiducia in me e questo mi ha dato la spinta per lavorare al 100% sul campo e aiutare la squadra. L'atmosfera era calma, pacifica e questo mi ha anche portato la calma nella testa per ottenere la mia migliore prestazione. Il PSV ha davvero creduto in me".