Psg, Wijnaldum: “Non sono felice, è molto preoccupante se non giochi”

Georginio Wijnaldum, centrocampista del Psg, ha espresso il suo disappunto per il poco spazio trovato finora. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'NOS': "Non posso dire di essere completamente felice. Perché la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo. Sono un combattente. Devo rimanere positivo e lavorare sodo per capovolgere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in forma e ho fatto anche molto bene. Questa è una cosa diversa a cui ci si deve abituare. Non vedevo l'ora di fare il nuovo passo e poi succede questo. È molto difficile. È anche preoccupante se non giochi. Ma è solo l'inizio della stagione. Possono ancora succedere tante cose e io resto positivo".