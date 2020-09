Psg, Thiago Silva: “Leonardo? Si è comportato male. Non è la prima volta”

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Thiago Silva, difensore del Chelsea, nell’intervista concessa a France Football, ha parlato del suo addio al Psg: “Lasciarmi così con il PSG mi ha fatto male ed arrabbiare. Era una situazione che poteva essere gestita in modo differente. Nel periodo della quarantena mi ha chiamato Leonardo, sondando il terreno per una mia disponibilità a prolungare il contratto di due mesi in modo da poter giocare la Champions League. Io ho sempre fatto le cose alla luce del sole nella mia esperienza al Psg, senza mai barare. Ad un tratto è sparita la riconoscenza per gli otto anni che ho giocato a Parigi. Eppure nella Final Eight ho dimostrato di non essere finito e poter ancora fare bene.

Su Leonardo: “Non è stata la prima volta che si è comportato male, lo stesso trattamento, così frettoloso, è stato riservato per Cavani. Spero che il Psg non commetta più certi errori. L’interesse del Lione nei miei confronti? Mi ha fatto molto piacere, Juninho mi voleva a tutti i costi per farmi diventare il leader della squadra, non è andata così”.

