Calciomercato Milan – Arriva un nuovo portiere: ecco chi è

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan concretizza un nuovo colpo di mercato. Come scritto da Transfermarkt.it, il club rossonero avrebbe acquistato Fotis Pseftis, portiere classe 2003 proveniente dall’Asteras Tripoli.

Il portiere è stato preso grazie a un prestito con diritto di riscatto e andrà a rafforzare la Primavera di Federico Giunti. Transfermakt.it ha riportato anche le dichiarazioni di Pseftis: “Sono molto emozionato per quello che mi è successo negli ultimi giorni. Mi sento fortunato, provo sentimenti che difficilmente avrei immaginato di provare. […] Il Milan è un sogno per ogni calciatore e cercherò di ripagare chi ha creduto in me”.

