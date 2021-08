Psg, Thiago Silva: “A Ramos hanno offerto un biennale, perché a me no?”

Thiago Silva, ex difensore del Milan, ha spiegato il suo rammarico per non aver ricevuto lo stesso trattamento di Sergio Ramos dal Psg

Renato Panno

Thiago Silva, ex difensore del Milan, ha spiegato il suo rammarico per non aver ricevuto lo stesso trattamento di Sergio Ramos dal Psg. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'ESPN': "Sto pensando molto a Sergio Ramos al PSG, penso a quello che è successo. Non ho nulla contro Sergio, ma quando gli hanno offerto un biennale aveva la mia stessa età della scorsa stagione. Non capisco le scelte del PSG, questa cosa mi intristisce".