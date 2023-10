Milan, Ronaldinho su San Siro: “Io mi metto tra i nostalgici”

Ronaldinho , ex calciatore del PSG e del Milan , ha detto la sua proprio sulla sfida tra i francesi e i rossoneri di Champions League. Parigi ha aperto a Ronie le porte dell’Europa, Milano le ha chiuse. Il talento brasiliano ha lasciato il segno in entrambi i club, anche se in due momenti ben distinti della sua carriera. Ronaldinho ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto su San Siro ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

«Il Milan sta lavorando benissimo, due anni fa lo scudetto, poi la semifinale Champions, arrivano i risultati e la cosa genera entusiasmo e fa sì che la gente vada allo stadio. Al Milan devono restare su questa strada virtuosa per continuare a vincere. Detto che immagino si costruirà un grandissimo impianto e che posso comprendere le ragioni del cambio, io mi metto tra i nostalgici, e penso che siamo in tanti in questo partito. Di sicuro nel mucchio ci sono tutti quelli che hanno giocato in quello stadio unico, incredibile».