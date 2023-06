PSG, Messi annuncia l’addio: “Ringrazio il club per questa esperienza”

Era una voce di mercato che stava rimbalzando già da qualche settimana, ed oggi è stato confermato proprio da Lionel Messi . Il campione del Mondo lascerà il PSG al termine di questa stagione, quella con il Clermont sarà l’ultima gara del numero 30 parigino. La pulce in due anni nel club francese ha messo a referto ben 32 reti e 34 assist in 74 gare giocate. Ecco le parole d'addio del campione argentino al quotidiano ESPN.

"Sono felice di aver potuto rappresentare il PSG, mi è piaciuto molto giocare in questa squadra e con giocatori così bravi. Voglio ringraziare il club per una meravigliosa esperienza a Parigi". LEGGI ANCHE: Milan, interesse per Gundogan? Ecco lo stipendio del centrocampista