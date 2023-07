PSG, Luis Enrique avverte: “La rosa ha bisogno di essere rafforzata”

Intervistato dai microfoni de L'Equipe, Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato di queste prime settimane di lavoro: "Dopo settimane di allenamento, l'impressione è ottima, molto buona. Non solo per le dimensioni del club e per tutte le strutture che abbiamo per svolgere il nostro lavoro, ma anche per la qualità dei giocatori".