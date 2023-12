PSG, Luis Enrique: “Dipende tutto da noi. Quando sbaglia Donnarumma…”

Su Donnarumma: "Che stanchezza essere portiere... Tutti gli errori sono sempre ripetuti e se ne parla. È molto ingiusto. Donnarumma è uno dei top portieri del mondo, è grande dentro e fuori dal campo. Quando sbaglia un attaccante o un difensore nessun problema, se sbaglia il portiere ed è Gigio c'è casino totale... Moltissima fiducia in Donnarumma". LEGGI ANCHE : Mercato Milan - Dalla Germania: "Maignan sempre nel mirino del Bayern" >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.