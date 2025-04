Sull'obiettivo: "Vogliamo sempre migliorare. C'è ancora una competizione, non conto la Coppa del Mondo per club perché per me è la prossima stagione. L'obiettivo è continuare a lavorare per finire bene la stagione". LEGGI ANCHE: DS Milan, Furlani punta tutto su Tare: secondo incontro. Ecco dove e quando >>>