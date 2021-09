Psg, Leonardo: “Donnarumma-Navas? La concorrenza c’è ovunque”

Leonardo, direttore sportivo del Psg, ha parlato della concorrenza tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas in porta

Leonardo, direttore sportivo del Psg, ha parlato a Canal Plus di Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. I due portieri si contendono il posto da titolare, anche se fino a questo momento Pochettino ha scelto quasi sempre il costaricano. Ecco le parole di Leonardo: "È difficile per il tecnico scegliere tra Donnarumma e Navas? Sarebbe più complicato non averli. Abbiamo creato concorrenza ovunque. Donnarumma ha 22 anni e Navas 34. Vanno gestiti, ma le cose sono chiare per tutti, non solo per i due portieri. Tutti devono mettersi a disposizione, poi sta al mister scegliere. Bisogna trovare un equilibrio per avere la competitività desiderata".