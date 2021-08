Psg, Leonardo attacca: “Mbappe? Il Real Madrid è scorretto” | News

Kylian Mbappe sembra essere vicino al Psg. Arriva però l'attacco di Leonardo, direttore sportivo del Psg. Ecco cosa ha detto

Leonardo non ci sta. Il direttore sportivo del Psg attacca pesantemente il Real Madrid per l'eventuale cessione di Kylian Mbappe ai blancos. Il francese, in scadenza di contratto nel 2022, dovrebbe lasciare il club parigino in questa sessione di calciomercato. Ecco cosa ha detto: "Il Real è scorretto, sono 2 anni che si comporta così. E' inaccettabile. Si presentano ad una settimana dalla fine del mercato e fanno vedere che hanno fatto di tutto per poi trattarlo a zero. Kylian ha giurato che non avrebbe lasciato il club a zero"