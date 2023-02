PSG, Galtier su Renato Sanches: “Potrebbe saltare tante partite”

Nella sfida andata in scena nella giornata di sabato 4 febbraio tra PSG e Tolosa e vinta con il brivido dai parigini, è arrivata una brutta notizia per il club della capitale transalpina. È stato infatti costretto ad uscire anzitempo dal campo l'ex obiettivo del Milan Renato Sanches, che ha subito un guaio fisico. Il tecnico Christophe Galtier al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando come non abbia idea dell'entità dell'infortunio, ma tema che il portoghese possa saltare diverse gare. Di seguito le sue parole.