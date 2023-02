PSG, Campos: “Noi e Ziyech eravamo d’accordo, ma il Chelsea..”

Il dirigente del PSG Luis Campos ha parlato della trattativa per portare a Parigi Hakim Ziyech, sostenendo come l'ostacolo fosse il Chelsea

Hakim Ziyech , ex obiettivo del Milan , si sarebbe dovuto trasferire al PSG negli ultimi giorni del calciomercato invernale, ma il tutto è saltato negli ultimi giorni. In merito alla questione è intervenuto Luis Campos , dirigente dei parigini, che ha ricordato ai microfoni di Telefoot come la parte rea di aver fatto saltare tutto siano stati i Blues. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luis Campos su Hakim Ziyech

“Abbiamo fatto di tutto perché Ziyech si unisse al PSG, anche dal lato giocatore. Ma come per tutti i trasferimenti, serve che tutte e tre le parti funzionino bene. Ha funzionato molto bene per il PSG e Ziyech, ma sfortunatamente non ha funzionato bene per la terza parte". Milan, da Dest a Origi: ecco chi potrebbe dire addio a giugno dei nuovi.