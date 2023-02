PSG, Campos su Messi: “Inutile nascondere che lo vogliamo tenere”

Luis Campos ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla volontà del PSG di provare a trattenere Lionel Messi ancora per la prossima stagione

Tra i giocatori più preziosi in scadenza a giugno 2023 spicca senza ombra di dubbio Lionel Messi, il cui contratto con il PSG termina tra pochi mesi. In merito alla possibilità di prolungare l'accordo con il campione argentino è intervenuto il dirigente del club parigino Luis Campos, che ha sottolineato come i dialoghi stiano proseguendo, ma la volontà della società è quello di trattenerlo. Di seguito le sue parole.