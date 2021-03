Protti: ‘La lotta scudetto è ridotta a Inter e Milan | News

Le ultime notizie sul Milan. Igor Protti, ex calciatore, ha parlato della lotta scudetto: secondo lui è ormai questione tra Inter e Milan

Igor Protti, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero riguardo la lotta scudetto. "Paradossalmente, qualche mese fa quando l'Inter è stata l'unica squadra ad uscire dalla Champions per loro si è rivelata una fortuna. Potendosi concentrare sul campionato, si ritrovano davanti grazie ad un allenatore super motivato. Pensavo a tre-quattro squadre in lotta per lo Scudetto, ma mi sembra ridotta ai nerazzurri e al Milan". Intanto clamorosa indiscrezione di calciomercato: il Milan pensa a Milinkovic Savic.