Primavera Milan-Sampdoria, Abate: “I ragazzi non hanno mollato”

Su Simmelhack, uomo del match: "Era fuori da maggio, poi è rientrato e ha avuto un altro problema alla caviglia. Ha sofferto tanto in questi due tre mesi perché voleva mettersi a disposizione del gruppo. Ha sempre lavorato a testa bassa, sappiamo che sia lui che Skoczylas sono indietro di condizione fisica, abbiamo bisogno di farli crescere di condizione perché sono ragazzi che ci daranno sicuramente una grande mano. Sono contento che al debutto l’ha messa dentro, spero sia di buon auspicio per il futuro". Segui qui il LIVE testuale del match Napoli-Milan >>>

