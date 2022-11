Premio Liedholm, Tassotti: “Shevchenko ne rappresenta in pieno i valori”

Mauro Tassotti, ex attaccante del Milan, ha parlato di Andriy Shevchenko, fresco vincitore del Premio Liedholm a Cuccaro Monferrato (AL)

Daniele Triolo

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha ricevuto questa mattina, presso 'Villa Boemia' a Cuccaro Monferrato (AL), il Premio Liedholm, intitolato, come noto, alla memoria del 'Barone' svedese e riservato alle personalità che, nel mondo del calcio, si distinguono per i valori che professano nello sport e nella vita (LEGGI QUI LE PAROLE DI SHEVA).

Premio Liedholm a Shevchenko, parla Tassotti — Mauro Tassotti, ex rossonero così come Sheva e che gli ha fatto da assistente sia sulla panchina della Nazionale Ucraina sia nella breve esperienza in Serie A, nel Genoa, era presente questa mattina all'evento della consegna del riconoscimento. Per l'occasione, il 'Tasso' ha parlato di Shevchenko e ha ricordato Nils Liedholm.

"Ho raccontato a Shevhcenko la storia del Barone Liedholm. Io credo che Sheva rappresenta in pieno i valori di Nils, perché è stato un grande giocatore oltre che un bravissimo allenatore. Sia Liedholm che Shevchenko sono stati rispettati da tutti nel mondo del calcio, ed è una cosa rara", ha detto Tassotti, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

"Un rispetto che entrambi si sono meritati sul campo con la loro eleganza ed educazione. Personalmente Liedholm mi ha dato tanto sotto diversi punti di vista, ha preso il Milan in momenti difficili ed ha posto le basi per i successi futuri del club", ha chiosato l'ex difensore ed ex vice-allenatore del Diavolo.