Prandelli: “Ripresa? Ero scettico. Giocare senza pubblico non è facile”

ULTIME NEWS – L’ex CT della nazionale italiana, Cesare Prandelli, è intervenuto ai microfoni di TMW, commentando la ripresa del campionato di Serie A post lockdown.

Prandelli ha detto: “Ci sono state e ci saranno molte sorprese. Giocare senza pubblico è complicato, non c’è più il fattore campo e si vede. Qualcuno ha una buona condizione, altre squadre invece fanno fatica. Ero molto scettico sulla ripresa. Poi strada facendo ci sono state le aperture, è stato trovato un protocollo che garantisca la salute dei calciatori. Ma uno sport senza pubblico è complicato da vedere. È stato comunque giusto ricominciare. Quando l’arbitro fischia, l’inizio ti dà la possibilità di non pensare agli altri problemi e di sognare: il calcio è passione. Partita dopo partita magari cercheremo di ritrovare la normalità”.

