Serie A, 127° gol di Immobile: raggiunto Shevchenko

NEWS MILAN – I numeri di Ciro Immobile in questa stagione sono straordinari, attualmente è il capocannoniere del campionato. Questa sera, durante Lazio-Fiorentina, l’attaccante biancoceleste è andato in gol trasformando con freddezza un calcio di rigore.

Con questo gol ha raggiunto Andriy Shevchenko come numero di gol segnati in Serie A: precisamente 127. Peraltro la trasformazione del rigore di questa sera ha ricordato proprio quella di Sheva, anche se in una partita ben più importante: interno destro alla sinistra del portiere, spiazzato. Vi ricorda qualcosa?

Complimenti a Ciro Immobile per il traguardo raggiunto: 127 gol in Serie A non sono pochi. Sheva ha raggiunto questo traguardo giocando 8 stagioni, tutte con la maglia del Milan. L’ucraino ha vinto due volte la classifica cannonieri del campionato italiano, nel 1999 e nel 2004, entrambe le volte con 24 gol e vincendo lo Scudetto in quella stagione. Vedremo se Ciro Immobile, pensando all’accoppiata Scudetto-classifica marcatori, potrà fare lo stesso di Sheva.

