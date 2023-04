Prandelli: “Leao quando parte libera la sua corsa e travolge gli avversari”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato di alcuni allenatori esordienti in Serie A come Alessio Dionisi: "Dionisi? Mi piace come si presenta. È equilibrato. Commenta con onestà le partite, dice cose interessanti, si prende le responsabilità. Per far bene deve avere il Sassuolo al completo per poi scegliere i 13/14 titolari. Senza Berardi gli manca quello che dribbla, cambia fascia, lancia da quaranta metri. Per fortuna nessuno da bambino gli ha detto ‘non dribblare’".