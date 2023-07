Prandelli: “Bonucci? Brutto vedere un giocatore del genere in disparte”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato di un ex giocatore del Milan, Leonardo Bonucci

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato di un ex giocatore del Milan . Si tratta di Leonardo Bonucci , ormai fuori dai piani della Juventus . Ecco le parole dell'ex ct dell' Italia .

"È sempre brutto vedere messo così in disparte un giocatore che ha comunque contribuito a scrivere la storia della Juventus. Nella stagione che si è appena conclusa penso che le parti abbiano avuto il tempo per parlarsi e arrivare ad una soluzione che fosse condivisa, penso che questa storia potesse finire diversamente".