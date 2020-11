Praet: “Vicino al Milan, ma ottima scelta andare al Leicester”

Retroscena Praet: è stato davvero vicino al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dennis Praet, classe 1994, ex centrocampista di Anderlecht e Sampdoria, avrebbe potuto davvero giocare nel Milan. Lo ha confermato lo stesso calciatore, oggi al Leicester City di Brendan Rodgers, in Premier League, ai microfoni di ‘VoetbalNieuws.be‘.

Si parlò molto, come si ricorderà sicuramente, del possibile acquisto di Praet da parte del Milan nel calciomercato estivo 2019. Questo perché il club di Via Aldo Rossi, in panchina, aveva puntato su Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese aveva avuto a disposizione la forte mezzala belga proprio nella compagine blucerchiata.

Nelle ultime ore, dunque, alla stampa del suo Paese, Praet ha confermato l’esistenza di una trattativa per il suo approdo in rossonero. “Al Milan con Giampaolo? Sì, è vero, sono stato vicino ad andarci – ha confessato Praet -. Questo perché avevo un ottimo rapporto con il mister“. Il trasferimento, poi, non si è più concretizzato.

Per fortuna di Praet, verrebbe da dire, in quanto Giampaolo è stato poi esonerato dal Milan appena due mesi più tardi, nell’ottobre 2019. “Era il mio sogno giocare in Premier League e quella di venire a giocare nel Leicester è stata un’ottima scelta“, ha quindi commentato il numero 26 delle ‘Foxes‘.

Il Leicester City, lo ricordiamo, ha prelevato Praet dalla Sampdoria nell’estate 2019 per 25 milioni di euro. CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSA IDEA PER IL BOMBER DELLA STAGIONE 2021-2022 >>>