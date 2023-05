Pozzecco: “Con Leao il Milan riuscirà a ribaltare il risultato”

A margine dell'evento il Foglio Sportivo 2023, Gianmarco Pozzecco ha parlato del Milan e della sconfitta contro l'Inter in Champions League: "Ieri mancava Leao. Io potrei allenare in Serie B a calcio, magari non in Serie A ed è evidente. Sto scherzando ovviamente, ma è chiaro: nei quarti di finale col Napoli si è visto, Leao è straordinario e per come gioca il Milan è fondamentale. Ieri l'Inter ha meritato, ma il Milan del secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto che con Leao riusciremo a ribaltare il risultato".