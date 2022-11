Portogallo, Leao: “Orgoglioso per il gol. Ecco cosa mi ha chiesto il CT”

Sulla partita: "L'allenatore ha preparato la squadra molto bene, sapevamo che erano forti in contropiede. Essendo molto forti in tutte le posizioni, abbiamo sempre preso l'iniziativa e loro sono rimasti molto indietro. Nel secondo tempo siamo migliorati grazie alle parole del mister negli spogliatoi. Avevamo un altro atteggiamento".

Sul percorso del Portogallo: "Si tratta di concentrarsi sulla prossima partita, contro una squadra molto difficile (l'Uruguay ndr). Dobbiamo prepararci bene per la partita. Tutti quelli che sono entrati e quelli che non sono entrati sono concentrati".

Sulle indicazioni del Ct Fernando Santos: "Ha chiesto di essere aperto, di andare in 1 contro 1, di entrare in area e di tirare".

Sulla rosa: "Nelle altre partite della Nazionale i ragazzi più grandi, Cristiano e Pepe, hanno sempre accolto me e tutti i giovani molto bene. ogni volta che noi, i più giovani, entriamo in campo sentiamo la fiducia loro e dell'allenatore. In questo modo è molto più facile".

Sulla vittoria: "Andiamo sempre in campo per vincere. Ogni partita è un gioco. Faremo di tutto per vincere".