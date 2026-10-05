Il ribaltone nelle gerarchie del Portogallo fa felice il Milan e lancia definitivamente Gonçalo Ramos. La Nations League 2026-2027 dei lusitani era iniziata nel segno della continuità in attacco con Cristiano Ronaldo titolare sotto la guida del nuovo C.T. Jorge Jesus (subentrato a Roberto Martínez dopo i Mondiali) nel match d'esordio del Gruppo 4 vinto 1-0 contro il Galles grazie a João Félix. Poi, la rottura improvvisa che ha cambiato la storia recente della Seleção e l'ascesa del bomber rossonero.

Il giallo Cristiano Ronaldo ha spianato la strada all'attaccante del Milan

Le parole di Jorge Jesus a A Bola: l'elogio al bomber milanista

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il retroscena del C.T.: “Lo allenavo al Benfica, aiuterà Rúben Amorim”

Per motivi non ancora del tutto chiariti e resi noti alla stampa, CR7 ha successivamente abbandonato il ritiro della Nazionale. Un addio polemico che ha spalancato le porte della titolarità a Gonçalo Ramos, che Jorge Jesus aveva già studiato con attenzione nel corso del suo ingresso in campo contro i gallesi. Il verdetto del campo è stato spaventoso: Ramos, reduce da un momento opaco a Milano, ha siglato 3 gol in altrettante partite, timbrando il cartellino tra andata e ritorno contro la Norvegia e nella trasferta in Danimarca.L'ultimo sigillo, arrivato ieri sera all'Estádio do Dragão di Porto con un tap-in al 79' su assist di João Félix, ha regalato il definitivo 2-1 sulla Norvegia, scatenando i complimenti pubblici di Jorge Jesus. Come riportato dall'autorevole quotidiano portoghese A Bola, il Commissario Tecnico ha lodato l'impatto del milanista: “Gonçalo Ramos, come tutti gli attaccanti, vive per i gol. Ed è quello che ha fatto nelle ultime quattro partite. Non solo ha segnato, ma ha anche fornito degli assist, come quello per la rete di João Cancelo in Danimarca”.Il tecnico della nazionale portoghese ha poi voluto sottolineare l'impetuosa crescita del ragazzo, svelando un retroscena legato ai loro trascorsi in patria ed effettuando un assist al club di via Aldo Rossi: “Gonçalo Ramos è un giocatore che, quando ha iniziato la sua carriera da professionista al, allenavo io. Oggi è un giocatore migliore, non c'è paragone. È stata una prestazione che mi aspettavo. Ha giocato nella stragrande maggioranza delle partite, sta migliorando, aiuterà molto il Milan e il mio collega. Sta crescendo e continuerà a crescere”.