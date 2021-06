Portogallo, Dalot: “La convocazione un momento speciale. Su Cancelo…”

Diogo Dalot è stato convocato dal Portogallo dopo la positività al Covid di Joao Cancelo. Queste le sensazioni del terzino destro

Diogo Dalot è stato convocato dal Portogallo dopo la positività al Covid di Joao Cancelo. Queste le sensazioni del terzino destro riportate da 'A Bola': "Ero in vacanza, ero al ristorante e ho ricevuto una telefonata dal Portogallo. È stato un momento speciale. Da tempo volevo essere in Nazionale e quindi essere qui è un motivo di orgoglio. Ho sentito dire che è un gruppo molto buono, unito e che aiuta per integrare. Spero di farlo al più presto e dare una mano. Cancelo? Sicuramente non è un bel momento per lui. Ho avuto l'opportunità di parlare con lui e avere il suo supporto in un momento come questo è fantastico. È un grande esempio per me per quello che ha fatto per la nostra squadra. Gli auguro di guarire presto, faremo il tifo per lui".