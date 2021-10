Porto-Milan, Pioli: “Domani non è decisiva. Assenze? La rosa è forte”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Porto-Milan di Champions League

Sulla crescita del Milan: "La nostra classifica in Champions non rispecchia le prestazioni nelle prime due gare. Abbiamo capito che in competizioni così i dettagli fanno la differenza, è in questo che dobbiamo crescere per poter competere anche in Europa".