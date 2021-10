Porto-Milan, Bennacer: “Non siamo in Champions solo per giocare”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Porto

Ismael Bennacer ha rilasciato un'intervista a Sky Sport al termine di Porto-Milan. La gara è terminata 1 a 0 a favore dei portoghesi. La qualificazione ora diventa una vera impresa. L'algerino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: "Non abbiamo fatto la nostra migliore partita, ora dobbiamo pensare alla prossima e imparare da questa gara. Quando giochiamo con il nostro spirito si vede subito, contro il Porto è stata dura sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto troppi errori. Non siamo in Champions solo per giocare, dobbiamo fare meglio nelle prossime tre partite". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.