Porto-Milan 1-0, Sabatini: “Si può anche parlare degli arbitri se sbagliano”

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Porto in Champions League. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Porto in Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Mediaset': "C'è un certo pudore nel parlare dell'arbitro e delle assenze. Ma mancavano Theo Hernandez, Kessié, Maignan, Brahim Diaz... E poi c'è un errore dell'arbitro in occasione del gol che ha deciso la partita. La formazione del Milan, Giroud a parte, è composta tutti insieme da giocatori che non accumulavano tutti insieme le presenze di 2-3 giocatori del Porto. E poi ripeto, si può anche parlare degli arbitri se sbagliano...". Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic