Porrà: “Milan? Sono curioso di capire gli algoritmi dove porteranno”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il noto opinionista Giorgio Porrà ha parlato del Milan e della nuova dirigenza rossonera: "Non so se sarà incentrata su Pioli la stagione del Milan. Naturalmente non sono d'accordo con quello che è successo con Maldini, in un ragionamento molto americano da 'prendi lo scatolone e quella è la porta': non è così che si fa con Paolo Maldini".