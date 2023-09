Ponciroli: “Milan? Mi sembra una squadra ancora fragile mentalmente”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato del Milan e del momento dei rossoneri in vista della lotta per lo scudetto: "Il Milan resta con l’Inter la squadra più attrezzata per vincere lo Scudetto, la rosa lunga aiuterà così come ha detto Pioli nel post-partita. Il Milan ha 2-3 top player in Leao, Theo e Giroud quando sta bene".