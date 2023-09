Ponciroli: “Il mercato del Milan è da 9, sul girone di Champions…”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri: "Il Milan merita il 9, perché rivoluzionare in questa maniera una squadra con una cessione come quelli di Tonali con giocatori futuribili va premiato. È sicuramente rischioso ma voglio premiare questa voglia di rischiare, mi sembra funzionale al progetto".

Infine, il noto giornalista ha concluso con un pensiero sul girone di Champions League del Milan: "Il Milan è stato sfortunato, perché il PSG non ha più tutte quelle stelle ma ora è una squadra vera. A me però preoccupa il Newcastle, l’ho visto giocare in Premier e corre come il Milan, questo può essere un problema". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il piano per l'attaccante del futuro >>>