Ponciroli: “Camarda? Mi innervosisce. Deve giocare, ma non in Serie C”

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato del Milan e, in particolar modo, del Milan Futuro di Francesco Camarda: "Il problema è che c’è talmente poco di azzurro in circolazione che quel poco lo paghi tanto. Se ci fosse più materiale il prezzo scenderebbe drasticamente, ma se puoi scegliere solo su 50-60 giocatori italiani il prezzo sale inevitabilmente. Faccio una provocazione, sentire che Camarda giocherà in Serie C mi innervosisce. Io volevo vederlo in prima squadra o magari in prestito in Serie A, ma non a guardare gli altri alla panchina. Noi invece siamo contenti perché giocherà in Serie C. No, non va bene. Per me Camarda deve già giocare in Serie A".