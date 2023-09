Ponciroli: “De Ketelaere all’Atalanta è un altro giocatore”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato dell'Atalanta e dell'ex giocatore del Milan, Charles De Ketelaere: "Dopo aver visto il De Ketelaere timido con la maglia del Milan, oggi è tutto un altro giocatore. Cerca il pallone, cerca la conclusione. Credo che la maglia del Milan pesasse troppo per lui, con tutto il rispetto per il calore dell’Atalanta. Quando è arrivato al Milan si è fatto subito il paragone con Kakà e questo non lo ha aiutato".