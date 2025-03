Poggi: “Dopo la sosta sarà un altro campionato. Milan mina vagante”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Poggi ha parlato del Milan e della rincorsa al quarto posto valido per la prossima edizione della Champions League: "La chiave di tutto sarà la sosta. Al rientro comincia un altro campionato, perché tutte le squadre ora devono accelerare, nessuno può risparmiarsi. La volata che ha tirato la Roma sarà importante per questo finale. Le squadre sotto sono pericolose ora perché dovranno marciare per salvarsi e le due mine vaganti saranno Roma e Milan. Il Milan perché è una squadra di matti, può vincere contro chiunque ma anche lasciare punti per strada".