Pochettino: “Alternare i portieri? Pericoloso, lo feci con Donnarumma…”

Intervenuto in conferenza, Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato di Donnarumma e dell'alternanza dei portieri: "E' un qualcosa di pericoloso. A Parigi avevamo due portieri di altissimo livello e giocavamo due partite con Donnarumma e poi due partite con Navas. È possibile ma è pericoloso. Se è una cosa buona o negativa? Non lo so. Dipende dal risultato. Dipende anche dal profilo e dalle caratteristiche dei giocatori, a livello professionale e personale".