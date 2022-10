Pobega: “Post Primavera non ero maturo per un salto così importante”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan l'anno scorso in prestito al Torino, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola (LEGGI QUI TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI). Prima di tornare, la scorsa estate, in rossonero, Pobega aveva giocato, in prestito, in Serie C alla Ternana, poi in Serie B al Pordenone e, infine, in Serie A con Spezia prima e, appunto, Toro.