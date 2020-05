PM – Elfrink: “Ricardo Rodriguez? In Olanda è un top player”

MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista olandese Rik Elfrink di “Eindhovens Dagblad” ci ha parlato del futuro di Ricardo Rodriguez, che, come tutti sanno, è in prestito al Psv dal Milan. Alcuni addetti ai lavori hanno ipotizzato un possibile scambio con Dumfries, ma l’ipotesi sembra di difficile realizzazione. Ecco le parole di Elfrink di Rodriguez.

"Scambio Dumfries-Rodriguez? Non penso che la trattativa si possa fare in quel modo. Ricardo qui è ritenuto un top player. Se il Milan vuole Dumfries deve pagare. Quello che vuole Ricardo Rodriguez sono affari suoi. Qui lui è un top, in poche partite ci ha impressionato. Un giocatore e una persona tranquilla, buona professionalità e tecnicamente molto buono. Qui lui è rispettato sia come giocatore che come persona".