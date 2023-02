De Siervo (Lega Serie A): “Riconsiderare il -15 inflitto alla Juventus”

Luigi De Siervo, A.D. della Lega Serie A, ha parlato della penalizzazione di 15 punti data alla Juventus per il caso plusvalenze

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della sentenza sul caso plusvalenze. Decisione che, come noto, ha condannato la Juventus ad una penalizzazione di 15 punti in classifica nell'attuale campionato. "Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato. Questo può essere un elemento di alterazione - ha spiegato De Siervo in un'intervista a 'Repubblica' oggi in edicola -. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti. L’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa essere riconsiderata, perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano".

De Siervo, come si ricorderà, già alla fine del mese di gennaio aveva espresso le proprie perplessità sulla decisione della Corte d'Appello Federale: "Difficile pensare che la Juventus sia l'unica responsabile, le plusvalenze in linea di massima si fanno in due", aveva detto un po' di tempo fa l'A.D. della Lega Serie A. De Siervo, poi, ha anche parlato del bando dei diritti televisivi, questione che preoccupa visto lo stop del Governo alla proroga dell'accordo in scadenza con DAZN, che terminerà, dunque, come da contratto il 30 giugno 2024. "Ci aspetta il bando più difficile di sempre - ha ammesso -. Abbiamo il triste primato di essere il Paese col tasso di pirateria più alto al mondo e questo è avvenuto nel silenzio della politica e delle autorità".

Infine, stoccata di De Siervo ai calciatori. "I problemi della Serie A hanno origini antiche. Il CoVid poi ha creato perdite per 1,2 miliardi di euro nell'indifferenza della politica, che ha aiutato tutti ma non ha dato nulla al calcio - ha concluso De Siervo -. In più dobbiamo lamentare l'atteggiamento egoista dei calciatori: non hanno rinunciato praticamente a nulla per aiutare il settore che lautamente li paga".