Plusvalenze, De Laurentiis: “Osimhen? Non sono preoccupato, sono un guerriero”

Nelle scorse settimane è emerso il caso delle plusvalenze ritoccate verso l'alto. Tra i casi presi in esame c'è anche il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Una questione spinosa che però non preoccupa Aurelio De Laurentiis. Queste le brevi parole del presidente del Napoli rilasciate al 'New York Times': "Non sono preoccupato, perché sono un guerriero".