Platini: “Ibrahimovic: grande giocatore, di personalità. Su Pioli …”

Michel Platini ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport. 'Le Roi' ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli

Michel Platini , grande calciatore negli anni Ottanta (in Serie A ammirato con la maglia della Juventus ) e Presidente della UEFA per molto tempo, dal 2007 al 2016 , ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, 'Le Roi' ha anche parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan .

«Grande giocatore, divertente dentro e fuori dal campo, di personalità - ha Platini di Ibra -. Certo anche lui ha 40 anni e sempre più giocano fino a quest’età, come Giorgio Chiellini , forse non sanno cosa fare dopo». Ma Platini ha anche diviso lo spogliatoio, alla Juventus, con l'attuale tecnico rossonero, Stefano Pioli . Il francese l'ha ricordato così.

«Era un ragazzino quando è arrivato alla Juve, simpatico, sveglio, serio, con tutti quei riccioli: mi pare sia un po’ cambiato. Era troppo giovane per capire se poteva fare l’allenatore. Ma bravo. Come Antonio Conte e Diego Pablo Simeone con la loro voglia di lottare, diversi da Pep Guardiola e Jürgen Klopp ».

Chiusura di Platini, Pallone d'Oro per tre volte consecutive nel 1983, 1984 e 1985 con l'Italia di Roberto Mancini, che ha vinto i recenti Campionati Europei in Inghilterra. «Italia bellissima, preparata, veloce, divertente. Grande difesa, un grandissimo Gianluigi Donnarumma, due super centrocampisti quali Jorginho e Marco Verratti. In attacco non tanta qualità ma Federico Chiesa».