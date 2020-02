Plastino: ” Rudi Garcia? Poteva andare al Milan e al Barcellona”

ULTIME NEWS MILAN – Michele Plastino, giornalista e direttore di ‘Radio Sportiva’, ha parlato di Rudi Garcia, allenatore del Lione vittorioso contro la Juventus in Champions League. Plastino parla di un serio interesse del Milan per il francese in passato. Ecco le sue dichiarazioni: “Rudi Garcia? Lo ritengo un buon allenatore. Ha perso un’occasione con il Milan e forse anche una con il Barcellona nel momento in cui era più positivamente chiacchierato”. A proposito di passato, ecco le parole di Massimiliano Mirabelli sulla trattativa per Andrea Belotti, continua a leggere >>>

