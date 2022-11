Pizzul: “A Messi non basterebbe il Mondiale per avvicinarsi a Maradona”

Bruno Pizzul, ex telecronista della 'Rai', ha risposto ad Antonio Cassano in merito al paragone tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona

Dopo lo sfogo di Antonio Cassano, Bruno Pizzul ha parlato del paragone tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. L'ex telecronista della 'Rai' ha detto la sua in occasione in un'intervista rilasciata a 'Bella Mà'. Queste le sue dichiarazioni: "Per quanto possa essere qualcosa che si può augurare a Messi, penso che non gli basti vincere il Mondiale per essere accostato a Maradona. E credo con tutta sincerità che neanche Messi abbia mai avuto questa aspirazione, chi conosce Messi sa che nessun argentino e nessuno che ami il calcio voglia un confronto del genere".