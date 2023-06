Pizzigoni: “Il Milan con Kamada fa un’ottima operazione”

Intervistato dai microfoni di TMW, Carlo Pizzigoni ha parlato del Milan e della trattativa di mercato per Daichi Kamada : "Daichi Kamada parrebbe vicinissimo a sbarcare in Italia, al Milan, che troverebbe in lui quel giocatore bravo a inserirsi in un calcio offensivamente fluido ma allo stesso tempo rigorosi e di applicazione che è quello che vuole Stefano Pioli".

Il noto giornalista ha poi concluso: "26 anni e una nuova sfida davanti, Daichi Kamada è quel giocatore forse non appariscente, ma che senti tantissimo in una squadra. Prenderlo a zero rappresenterebbe una ottima operazione perMaldini eMassara. I giapponesi sono pronti per un nuovo grande idolo".