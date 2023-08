Pizzi: “Il Milan ha cambiato tanto, ma manca ancora qualcosa”

Fausto Pizzi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle big del prossimo campionato, compreso il Milan

Fausto Pizzi , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Calciomercato & ritiri', soffermandosi sulle big al via del prossimo campionato, compreso il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Fausto Pizzi

«Non mi sembra ci sia una vera favorita. Il Napoli ha cambiato tecnico e manca un centrale di livello, anche il Milan ha preso tanto ma gli manca qualcosa, la Juventus ha una struttura di squadra che la porterà a lottare per le prime posizioni ma non c’è una vera favorita. Viene da delusioni cocenti la Juve e poi c’è il caso Vlahovic, quindi sarà credo un campionato più avvincente». LEGGI ANCHE: Le parole in conferenza stampa di Yunus Musah