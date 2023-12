Pistocchi: “Leao nella top 11 del Gran Galà? Mi da fastidio perché…”

Pistocchi: "Al Gran Galà hanno premiato Leao perché è del Milan"

"Poi nella top 11 hanno messo due esterni sinistri perché non potevano non premiare uno del Milan. Hanno messo Leao a destra anche se l'anno scorso non ha mai giocato in quella posizione e secondo me doveva esserci Berardi. Tutte queste cose politiche mi danno un po' fastidio".