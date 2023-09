Pistocchi: “Donnarumma? Tutti i portieri sbagliano, anche i più forti”

"Massacrato dai media per l’errore ( riguardate le immagini retro porta, non è tutto e solo suo) sul gol di Bardhi nell’1:1 contro la Macedonia è lo stesso che, parando tre rigori in semifinale e finale, ci ha consentito di vincere gli Europei 2021. I portieri sbagliano tutti, anche i più forti: sbagliavano Zoff e Buffon, ma è ingiusto addossare tutte le responsabilità ad un singolo per una serie di fallimenti che dura quasi ininterrottamente da più di 15anni. Coraggio Gigio e forza Italia". LEGGI ANCHE: Milan, derby e calendario: ecco le parole di Rinaldo Morelli >>>