Pirlo: “Il Napoli di Spalletti lo paragono al mio Milan” | News

Andrea Pirlo, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli di Luciano Spalletti: ecco cosa ha detto

Intervistato da 'diretta.it', Andrea Pirlo ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli di Luciano Spalletti. Queste le parole dell'ex centrocampista del Milan: "A chi paragono il Napoli di Spalletti? Al nostro Milan, quello con tanti giocatori offensivi che giocava divertendosi. Anche il Napoli di Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano "da paura". Sono andati via giocatori "pesanti" per la piazza e sono arrivati giocatori giovani. Sono tutti allo stesso livello e gioca chi merita. Tutto funziona ed è solo merito dell'allenatore. Spalletti ha fatto un gran lavoro".